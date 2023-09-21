وزارة العمل تنفذ تكليفات الرئيس للإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة

أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، إنفوجرافا يوضح تنفيذ وزارة العمل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها، وتوفرها الدولة في هذا الشأن.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد أعلن منذ أيام في دورة تدريبية لمحرري العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، والقنوات الفضائية، عن إطلاق حملة توعية، موجها مديريات العمل بتنفيذ ذلك من خلال التنسيق مع كافة شركاء التنمية، وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك مع الشباب، وأيضا حث وسائل الإعلام على التوسع في الفقرات والبرامج والتقارير الإعلامية بشأن تحقيق ذلك الهدف، ورصد جهود الدولة، والنماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف.

ربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل

كما وجه الوزير إدارة الإعلام بالوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين بأن تتخلل كل الأنشطة فقرات قصيرة عن قيمة العمل، وأهمية التدريب المهني، وخطط الدولة لربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن اختتام مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التكييف والتبريد، بمركز التدريب المهني بـ"بني غالب" التابع للمديرية، وبلغ عدد الخريجين 17 متدربا، كما جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023-2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين.

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