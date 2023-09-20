الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الإسماعيلية

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بقاعة مركز تدريب كوادر الكهرباء بالمنطقة الصناعية نظمتها مديرية العمل بالإسماعيلية، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء شريف فهمي  محافظ الإسماعيلية، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت، مدير مديرية عمل الإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة.

كما قام المهندس سامح عهدي، مدير إدارة السلامة بالإسماعيلية، بإلقاء كلمة عن دور وأهمية مبادرات سلامتك تهمنا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

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 كما قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المبادرة المهندس مدحت كامل، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين.

كما تطرق أيضًا إلى معرفة ما هو تصريح العمل وما أهميته، وأنواع تصاريح العمل، وما الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل.

كما قامت المهندسة مي محمد، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها.

حسن شحاتة سلامتك تهمنا الإسماعيلية المصانع بيئة العمل سامح عهدي وزير العمل

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