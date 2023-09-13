الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وعمل المرأة بالإسماعيلية

الندوة
الندوة

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، نظَّمت ندوة للتوعية في مقر مركز التدريب المهني، تناولت مجموعة من الموضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستهدف حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات للعاملين والتمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي وفعَّال في كل خطط التنمية.

التمكين الاقتصادي

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل قامت بتنظيم الندوة، وقامت بإلقاء المحاضرة مروة أنس مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية بالمديرية، والتي تناولت التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات.

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كما جرى استعراض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنويه عن الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل، وكذلك تم شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها في ظل التغيرات المناخية الحالية، مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وبالتالي على إنتاجية الفرد العامل.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبي العمل على مهنة مستشار تأمين، وإجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدمًا، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئوول شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب وتشغيل الشباب في مجال التأمينات على الحياة بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عالي من الخبرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل  التشغيل  ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وزارة العمل مديرية العمل الإسماعيلية محمد طلعت المساواة القيادة السياسية

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