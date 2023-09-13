وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على التفصيل والحياكة لشباب القليوبية

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فعاليات برامج تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة، وتخريج دفعة جديدة من المتدربات والبالغ عددهم 17 متدربة، بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين.

تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي

كما جرى تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني على نفس المهنة لدفعة أخرى، بلغ عددها 20 متدربة وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3 مهن بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية، في تقريرها للوزارة، أنه فيما يخص وحدة التدريب المتنقلة فهي تتضمن ثلاث مهن (التفصيل والخياطة – كهرباء التركيبات - السباكة الصحية)، يتم تدريب الشباب من الجنسين راغبي التدريب عليها، بمعدل 270 ساعة تدريبية فى الشهر بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة على مهنة كهرباء التركيبات، و60 ساعة على مهنة السباكة الصحية، منوهة إلى أن وحدة التدريب نقلت إلى قرية طحوريا بشبين القناطر بالقرية السادسة لتنفيذ البرنامج التدريبي والزمنى للقرية، وتم تنفيذ عدد 3 دورات تفصيل وحياكة بإجمالي 54 متدربة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بالمديرية، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.

وتمتلك الوزارة 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاث، بينما تستعد الوزارة إلى إطلاق 10 وحدات جديدة تستهدف التدريب على 6 مهن جديدة.