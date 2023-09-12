وزارة العمل تختتم برنامجًا تدريبيًا للفتيات على التفصيل والخياطة بالمنيا

أعلنت وزارة العمل عن ختام مديرية العمل بمحافظة المنيا للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية ابيوها مركز أبوقرقاص، وعقد الاختبار النهائي النظري والعملي، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل وجمعية نور القمر في مجال التدريب المهني، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب فى المحافظات.

الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وفق أحدث معايير وأساليب التدريب العالمية.

توفير فرص عمل مناسبة للسيدات

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة أو بدء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم، كما يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق ببرامج التدريب المجانية المتوفرة من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، كما شارك فى فعاليات الختام ايمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة.

وكانت أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "المتحدة للصيادلة" بمركز القوصية، شارك فيها 15 من العاملين بالشركة، تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وفاطمة سعد مدير مكتب علاقات عمل القوصية.