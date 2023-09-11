وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر من ذوى الهمم.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم العمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، مؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكاناتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، مبادرة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف على العاملين بمقر المديرية، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للعاملين، حيث شملت المبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

عقود عمل جديدة لذوي الهمم

عقود عمل جديدة لذوي الهمم

عقود عمل جديدة لذوي الهمم

عقود عمل جديدة لذوي الهمم