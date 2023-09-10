براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمدرسين

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين من 25 وحتى 35 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.

فرص عمل



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، أخصائي اجتماعي، مدرس تربية رياضية، مدرس لغة عربية، مدرس رياضيات، مدرس علوم، مدرس لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المدرسة في شارع سالمان، جرجا، سوهاج، أو الاتصال على 01005706536، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد.

ملتقى توظيف



وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف للشباب من الجنسين ، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية ، يوفر الملتقى 550 فرصة عمل فى 12 شركة قطاع خاص وإستثمارى ، وذلك غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 بمقر فندق الوطنية شارع الجمهورية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم فى القطاع الخاص بما يعزز مشاركتهم فى تنفيذ خطط التنمية ويخفض من معدلات البطالة التى وصلت فى الربع الثانى من العام الجاري لـ7 % فى ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن الفرص التى يوفرها الملتقى للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى تخصصات مندوب مبيعات، وموظف فرع ، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين ، ومنوهاً إلى ان الشركات التى وفرت الفرص بالتنسيق مع المديرية هي : شركة أيزون ، والدلتا للتأمين، وجهاز الخدمة الوطنية (مستشفى القصر )، وفرع كازيون، وريفي، وشركة كوكاكولا، ومشروعى، والدولية للمستلزمات الطبية، وفورى، وأمان، وسنده، واستراجيتيك، وسمارت الدولية ، وتشب لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين على الحياة، وشركة جلوبال.



ودعا مدير المديرية، الشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل حقيقية بالتقديم على تلك الوظائف خلال الملتقى، واختيار الوظيفة المناسبة لكل منهم، والإستفادة من المزايا التى توفرها لهم تلك الفرص من رواتب مجزية فى كافة التخصصات، وعقود عمل، وتأمين صحي وإجتماعي، تحت إشراف المديرية وأجهزتها.