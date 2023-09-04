الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 35 عاما.. وزارة العمل توفر فرص عمل بأحد فنادق أسوان

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 عاما بأحد فنادق أسوان، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل 


وتتضمن فرص العمل المتاحة بالفندق، فني تكييف وتبريد، ميكانيكي، عامل سيرفيس من الجنسين، عامل مغسلة، فرد أمن، عامل إشراف داخلي من الجنسين.

 

شروط التقديم


ويشترط الفندق في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

 

طرق التقديم 


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الفندق في كورنيش النيل، أمام مجمع المحاكم، أسوان، أو الاتصال على 01150221350.

 

5756 فرصة عمل 

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة.

 

نشرة التوظيف الدورية 

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن وزارة العمل كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

 

تخصصات فرص العمل

عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وإخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وزارة العمل فرص عمل فنادق أسوان ميكانيكي فني تكييف وتبريد

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