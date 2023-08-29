الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالغربية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.
 

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، سائق، مندوب مبيعات، وعامل تحميل مخزن.
 

شروط التقديم

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 35 سنة.
 

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع ترعة الساحل، سمنود، الغربية، أو الاتصال على 01281949059، والتواصل مع المدير المسئول مصطفى كامل.

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فرص عمل بالغربية

وفرت الوزارة، فرص عمل للشباب من 18 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الكرتون، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.
 

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، فني ربع ألوان، فني طباعة فرخ، فرد أمن، مراقب كاميرات، عمال أرضية، وعمال نظافة، وذلك من الجنسين، وعمال تقفيل كرتون.
 

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنة.
 

مميزات فرص العمل 

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.
 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في عزبة رياض، المحلة الكبرى، الغربية، والاتصال على 01270031895، والتواصل مع المدير المسئول فرح ربيع.

 

ملتقى توظيف

وعلى جانب آخر، تنظم وزارة العمل غدًا ملتقى توظيف يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وذلك لشباب محافظة القاهرة، وفي كافة التخصصات، وجميع الأعمار، والمؤهلات، والخبرات المختلفة.

وتنتشر فرص العمل المتاحة، في حوالي 73 منشأة صناعية، منها فرص عمل لذوي الهمم، وذلك ضمن جهود وزارة العمل في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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