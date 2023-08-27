الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل ببنى سويف: فرص عمل جديدة فى عدد من التخصصات

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، في عدد من التخصصات، وذلك بإحدى الشركات الزراعية.

 

فرص العمل المتاحة 

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، فني كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يكون من سكان الواسطي أو ضواحيها.

 

كما تطلب الشركة، فني ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يكون من سكان الواسطي أو ضواحيها.

 

وتحتاج الشركة أيضا، أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون من سكان الواسطي أو ضواحيها، ويجيد التعامل مع برنامج الإكسيل.

 

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، قطعة 295 - 287، الواسطي، بني سويف، وتقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]، أو على رقم الواتساب 01023241445.

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فرص عمل بمصانع الغزل والنسيج 

كما تعلن المديرية عن فرص عمل، بأحد مصانع الغزل والنسيج بكوم أبو راضي.
وتتضمن فرص العمل، سائق كلارك، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة لا تقل عن سنة بالمصانع، وأن يكون لديه رخصة سارية.

 

كما يحتاج المصنع، أخصائي سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة أكثر من 5 سنوات.
 

مواعيد العمل بالمصنع 

وحدد المصنع مواعيد العمل من السبت وحتى الخميس، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، على أن يكون يوم الجمعة راحة أسبوعية.
 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك فرص العمل، إرسال السيرة الذاتية على إيميل [email protected].

فرص عمل الشركات الزراعية فني ميكانيكا امين مخزن فني كهرباء

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