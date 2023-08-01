الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن وظائف للجنسين برواتب مجزية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب فوق الـ20 عامًا، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 8 شيف حلواني، و5 مساعد شيف، و7 عمال نظافة، و10 بائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف التوجه لمقر الشركة في المحلة الكبرى، الغربية، أو الاتصال على 0106904145، والتواصل مع المدير المسئول أحمد علاء.

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