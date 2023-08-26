السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 200 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تأمينات الحياة بالبحيرة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

شروط الحصول على فرصة عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 30 سنة، وذلك من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في كوم حمادة، البحيرة، أو الاتصال على 01006692006، والتواصل مع المدير المسئول سعيد محمد.

txt

براتب 3250 جنيهًا.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

txt

وزارة العمل: 40 فرصة عمل لفتيات الغربية بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر


91 ألف فرصة عمل بالخارج خلال عام

وكانت قد وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألف و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة ب9 بلدان عربية وأوروبية.

كما نجحت الوزارة وفقا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألف و857 مصري، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.

تشغيل 593 ألف شاب بسوق العمل المصري خلال عام

وساهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألف و859 شاب وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

تعيين 8 آلاف شاب من ذوي الهمم خلال عام
كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

تشغيل 3 ملايين شاب منذ 2014

وأسهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشغيل 3 ملايين و32 ألفًا و567 شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن.

فرصة عمل شركات تأمينات الحياة وظائف مؤهل عالي راهب

الأكثر قراءة

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نهاية التعاملات وأسعار عيار 21 مفاجأة

محمد جبريل يكشف.. الفنان علي الشريف دخل المعتقل بتهمة الفرجة على جماعة سياسية

"خيانة عظمى".. الباز يحذر من ظاهرة بيع الدولار بالسوق السوداء

25 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بضرب صحفي في حلوان

نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة بالهندسة إلى 4 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة