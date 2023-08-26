وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 200 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تأمينات الحياة بالبحيرة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

شروط الحصول على فرصة عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 25 وحتى 30 سنة، وذلك من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في كوم حمادة، البحيرة، أو الاتصال على 01006692006، والتواصل مع المدير المسئول سعيد محمد.



91 ألف فرصة عمل بالخارج خلال عام

وكانت قد وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألف و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة ب9 بلدان عربية وأوروبية.

كما نجحت الوزارة وفقا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألف و857 مصري، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.

تشغيل 593 ألف شاب بسوق العمل المصري خلال عام

وساهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألف و859 شاب وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

تعيين 8 آلاف شاب من ذوي الهمم خلال عام

كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

تشغيل 3 ملايين شاب منذ 2014

وأسهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشغيل 3 ملايين و32 ألفًا و567 شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن.