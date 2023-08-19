وزارة العمل: تشغيل 3.5 مليون عامل فى الخارج منذ 2014

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ توليها المنصب ملف الاهتمام بالشباب في أولوياتها، حيث ركزت على تدريبهم وتأهيلهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، وتوفير فرص عمل لهم، أو تشجيعهم على ريادة الأعمال ومساعدتهم في إقامة مشروعات خاصة بهم.

وتقول هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوزارة أسهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشغيل 3 ملايين و32 ألفًا و567 شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن.

وأشارت هبة في تصريح لـ"الدستور"، أن الوزارة كذلك نجحت خلال تلك الفترة بتشغيل 3 ملايين و547 ألفًا و51 عاملًا في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.