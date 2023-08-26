براتب 3250 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 23 وحتى 30 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة البويات في الشرقية، وبراتب 3250 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في الصالحية الجديدة، الشرقية، أو الاتصال على 01015158914، والتواصل مع المدير المسئول إيهاب مسعد.

وكانت قد وفرت وزارة العمل، 40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، للعمل على وظيفة ( منسقة ميدانية ) بفرعى مدينة طنطا والمحلة الكبرى ، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة ايجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما نجحت وزارة العمل، في تعيين 10 آلاف و343 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة أسيوط، من بينهم 646 ذوي همم، و1696 من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتها مديرية العمل مع شركائها من مؤسسات "القطاع الخاص"، وخلال الفترة من الأول من يوليو 2022، وحتى 30 يونيه 2023.

وساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، وذلك بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها الوزارة كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.