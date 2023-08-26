السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب يصل لـ 3500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص العمل
فرص العمل

وفرت وزارة العمل، فرص عمل للشباب من 20 وحتى 30 سنة، بإحدى شركات صناعة السيراميك، وبراتب يتراوح من 3000 وحتى 3500 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، محاسب، عامل إنتاج، فني تقطيع سيراميك، ومسئول أمن، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية C3، قطعة H4، العاشر من رمضان، الشرقية، أو الاتصال على 05054367888.
 

4120 وظيفة خالية

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب، حيث أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجاري.
 

نشرة التوظيف الدورية

وتصدر الوزارة، نشرة توظيف دورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، حيث تتوفر فرص العمل المتاحة في نشرة توظيف هذا الشهر، في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد.
 

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فرص العمل المتاحة

وتتوفر فرص العمل المتاحة، في تخصصات أخصائي تمويل، وخدمة عملاء، ومهندسين جودة وميكانيكا، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وموظفي سوشسيال ميديا، وفني صيانة ميكانيكا، ومسئولي ائتمان وتخصصات أخرى.

وزارة العمل فرص عمل وظيفة خالية نشرة التوظيف الدورية

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