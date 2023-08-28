الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان وظائف وزارة الكهرباء 2023.. التخصصات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها في أنحاء الجمهورية، طبقًا للإعلان رقم 5 لسنة 2023.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه توجد 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي 7 وظائف بالديوان العام للشركة، و4 وظائف بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء، وبلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية 3 وظائف، ومنطقة كهرباء الدلتا وظيفتين، وكهرباء القناة 4 وظائف، و6 وظائف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، و3 وظائف بمصر العليا.

وظائف وزارة الكهرباء

أولًا: الوظائف المطلوبة في ديوان عام وزارة الكهرباء

وكشف الديوان العام بوزارة الكهرباء عن الوظائف المطلوبة كما يلي:

ـ مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات الشرقية والعاشر.

ثانيًا: وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات سمالوط 500 ك ف بقطاع شبكات المنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات شمال أسيوط.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها المنيا.

ثالثًا: وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- رئيس قطاع شبكات الكهرباء أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها أسوان.

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- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل ومقرها أسوان.

آخر موعد التقديم في وظائف وزارة الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء آخر موعد لتلقي الطلبات وهو 10 سبتمبر المقبل، على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على  وظائف وزارة الكهرباء

يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية، والمستندات المطلوبة كما يلي:

- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.

- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية. 

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