الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بوظائف معلمين وإداريين.. تفاصيل فتح باب الانظمام للمدارس الوطنية للعلوم التقنية

مبادرة إبدأ
مبادرة إبدأ

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للانضمام لفريق عمل مدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/ ، وذلك للتقديم على أكثر من 30 وظيفية مختلفة بين مديرين، مسئولين تقييم، وشئون طلاب، واخصائيين اجتماعين ونفسيين، ومعلمين في تخصصات مختلفة، على أن يكون التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.
حيث يُتاح الالتحاق بفريق عمل مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر  والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات  والمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية.

بينما يُتاح التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، والمتخصصة بمجال اللوجستيات، للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات  والمديريات التعليمية بمحافظات دمياط، بورسعيد، الدقهلية.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول والتقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية برجاء زيارة الرابط التالي الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/.
جدير بالذكر أن المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية توفر بـيـئـة تـعـليـمية منضبطة تُطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتُـواكب التطور التكنولوجي، ، كما تـوفر تـدريـبـات دوريـة باستمرار لـتـأهيل ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي، فضلًا عن الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمـثـيل الـرسـمـي للـمـدارس  في المؤتمرات والمعارض.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030، حيث يعمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية – كمظلة وطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف جهات ولايته، وتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني، وذلك من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لتحقيق استدامة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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