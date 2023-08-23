الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد".. مشروع تخرج بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

نفذ فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

مشروع يقلل تكلفة الاستشعار عن بعد

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل لتكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجودة قليلة وسعر قليل واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة واستخدام GIS data للحصول على صور مجسمة لدراسة تضاريس سطح الأرض، معرباً عن سعادته بمستوى مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

11 طالبا يشاركون في المشروع

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، أن المشروع تحت إشراف  الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11 طالبا هم أحمد سامي عبدالباسط، أحمد مجدي عبدالتواب، أسماء شعبان عابدين، أيمن خالد عبدالرحيم، عبدالرحمن ربيع حسن، عمر محمد عادل محمد، سامر رشدي كامل، نورهان أحمد حسني، ديفيد عماد منير حنا، ابتسام ابراهيم إسماعيل، عبدالرحمن يوسف أحمد.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أسامة أحمد النقلي سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على هامش زيارة وفد من طلاب كلية السياسة والاقتصاد لمقر السفارة.

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين 

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بزيارة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعميق الشراكة وسُبل التعاون في كافة المجالات ومنها التعليم والبحث العلمي، حيث تناول اللقاء التعاون المشترك لتبادل الخبرات بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية في الجوانب البحثية والأكاديمية، والتبادل الطلابى، حيث دعي السفير السعودي لزيارة جامعة بني سويف وكلياتها المختلفة.

الدكتور منصور حسن الملاحة الفضائية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء مشروعات التخرج نظم المعلومات الجغرافية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

مواهب حى الأسمرات.. "مروة": سعاد حسنى مثلى الأعلى ونفسى أكون سندريلا

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

تفاصيل حبس تاجر "العملات الافتراضية" والتسويق الإلكتروني

تقرير: رئيس الرجاء يحاول إقناع "وردة" بالاستمرار مع الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)