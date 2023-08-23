"الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد".. مشروع تخرج بجامعة بني سويف

نفذ فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

مشروع يقلل تكلفة الاستشعار عن بعد

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل لتكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجودة قليلة وسعر قليل واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة واستخدام GIS data للحصول على صور مجسمة لدراسة تضاريس سطح الأرض، معرباً عن سعادته بمستوى مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

11 طالبا يشاركون في المشروع

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11 طالبا هم أحمد سامي عبدالباسط، أحمد مجدي عبدالتواب، أسماء شعبان عابدين، أيمن خالد عبدالرحيم، عبدالرحمن ربيع حسن، عمر محمد عادل محمد، سامر رشدي كامل، نورهان أحمد حسني، ديفيد عماد منير حنا، ابتسام ابراهيم إسماعيل، عبدالرحمن يوسف أحمد.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أسامة أحمد النقلي سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على هامش زيارة وفد من طلاب كلية السياسة والاقتصاد لمقر السفارة.

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بزيارة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعميق الشراكة وسُبل التعاون في كافة المجالات ومنها التعليم والبحث العلمي، حيث تناول اللقاء التعاون المشترك لتبادل الخبرات بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية في الجوانب البحثية والأكاديمية، والتبادل الطلابى، حيث دعي السفير السعودي لزيارة جامعة بني سويف وكلياتها المختلفة.