"الدولية للطاقة المتجددة" تعلن عن وظائف بالأمانة العامة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا - IRENA) عن فرص عمل في الأمانة العامة الخاصة بها، إذ تمثل فرصة فريدة للعمل في بيئة ديناميكية ومتعددة الثقافات والمساهمة في تعزيز اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومتزايد نحو مستقبل للطاقة المستدامة.

وتستقبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا -IRENA) الطلبات المقدمة من مواطني جميع البلدان وتشجع النساء بشدة على التقديم، وتنوه الدولية للطاقة إيرينا المتقدمين إلي الاطلاع على قائمة الوظائف الشاغرة الحالية في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مع روابط لكل وظيفة شاغرة، وذلك عبر القائمة الكاملة في صفحة التوظيف الخاصة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا - IRENA).

قائمة الوظائف الشاغرة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا - IRENA)

1- مهني مشارك - مكتب المدير العام

تاريخ الإغلاق - 17 أغسطس 2023

2- خبير إدارة البيانات ، SC-6

تاريخ الإغلاق - 17 أغسطس 2023

3- موظف موارد بشرية- إدارة موارد بشرية ف -4

تاريخ الإغلاق - 30 أغسطس 2023

4- مساعد وحدة الأحداث - SC-5 (عقد الخدمة - التوظيف المحلي)

تاريخ الإغلاق - 30 أغسطس 2023

5- مستشار - REmap Africa

تاريخ الإغلاق - 09 سبتمبر 2023

6- متدرب ، REmap

تاريخ الإغلاق - 09 سبتمبر 2023

7- موظف برنامج - سياسة الحصول على الطاقة، ف -3

تاريخ الإغلاق - 15 سبتمبر 2023