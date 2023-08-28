الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. تنظيم ملتقى توظيف لـ10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة

فرصة عمل
فرصة عمل

تنظم وزارة العمل غدا ملتقى توظيف يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وذلك لشباب محافظة القاهرة، وفي كافة التخصصات، وجميع الأعمار، والمؤهلات، والخبرات المختلفة.

73 منشأة صناعية

وتنتشر فرص العمل المتاحة، في حوالي 73 منشأة صناعية، منها فرص عمل لذوي الهمم، وذلك ضمن جهود وزارة العمل في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

لينك التقديم في الملتقى

وخصصت وزارة العمل، لينك يمكن الشباب من الجنسين بالدخول عليه، لتسجيل بياناتهم والتقديم على الوظائف المتاحة والمشاركة بالملتقى، والمقرر عقده غدا الثلاثاء في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

 

متابعة فرص العمل المتاحة

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يتم متابعة هذه الفرص لحين إستلامها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

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مجالات فرص العمل 
 

وتتضمن المجالات المتاحة بالملتقى التوظيفي، السياحة، الخدمات البيئية، الأمن، الدعاية الإعلان، الخدمات المالية والتجارية، وغيرها.

 

تخصصات فرص العمل 

وتشمل التخصصات التي تتوفر بها فرص العمل، مهندسين معمار، صيانة، مكانيكا، كهرباء، محاسبين، إستشارين، أخصائيين سلامة، جودة، تمويل، حصر هندسي، مشتريات، تمريض، خدمة عملاء، كول سنتر، إداريين، مدرسين جميع التخصصات، فنين صيانة،ومشرفين، أمناء مخازن، مديرين، سكرتارية، مدخل بيانات، إستقبال، إستعلامات، كاشير، مندوبين تحصيل، مبيعات، سائقين، عمال عاديين، عضو فريق، جزارين، مضيف، ويتر، هوست، مساعدين، باريستا، تيلى سيلز، حفارين، شيف، طباخ، وبائعين.

وزارة العمل ملتقى توظيف شباب محافظة القاهرة ذوي الهمم وزير العمل حسن شحاتة

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