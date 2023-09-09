لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 55 سنة، بإحدى شركات الأمن والحراسة، براتب يحدد بحسب الموقع.

فرص العمل

تتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 210 ضباط أمن إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو إعدادية، ولا يشترط وجود خبرة.

مميزات فرصة العمل

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن، ومواصلات.

مواقع العمل



وحددت الشركة مواقع العمل في، طريق السويس، وطريق العين السخنة، وشيراتون هايبر ماركت، ومحطات كهرباء تحت الإنشاء.

طرق التقديم



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العباسية، أبراج الملتقى، برج د، الدور الثاني، أعلى السجل المدني، أو الاتصال على 01069955412، أو 01092069098، والتواصل مع المدير المسئول شروق محمد.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن توفير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فرص عمل للشباب من الذكور للعمل بشركة الإسكندرية على وظيفة أفراد أمن، من سن 20 إلى 50 سنة، وبدون خبرة لحملة المؤهلات المتوسطة "الدبلوم"، وتتميز تلك الوظائف بتوفير تأمين صحى واجتماعى للعاملين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بما يسهم فى الحد من معدلات البطالة ومواجهة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانه "خلف نقابة الأطباء- شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة"، ومنوهًا إلى أن "هناك المزيد من الوظائف المتوفرة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى للشباب في الإدارة يمكن الاطلاع عليها واختيار المناسب منها، مع استعداد المديرية لتلقى أى طلبات تشغيل أو تدريب مهنى من الشباب بشكل مستمر، بما يساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم وأسرهم في ظل الجمهورية الجديدة".