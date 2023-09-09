وزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش بالمنيا

قالت وزارة العمل، في بيان، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، تحت إشراف الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشئون المرأة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الاعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.

ندوات توعية داخل المنشآت العاملة

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية بدأت فى تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، بما يضمن تواجدها المستمر بين العاملين للإستماع إلى استفساراتهم والإجابة عن تساؤلاتهم، فيما يخص الحقوق والواجبات ومواجهة المشكلات التي قد تعرقل الإنتاج والعمل داخل تلك المنشآت، خاصة حول موضوعات عمالة الأطفال ومخاطرها، والمساواة بين الجنسين وأهميتها فى زيادة الإنتاجية، ومواجهة ظاهرة التحرش داخل أماكن العمل، تطبيقًا للمعايير الدولية، وتنفيذًا لسياسة الوزارة في حماية ورعاية كل فئات العمالة، وتوفير مناخ عمل آمن، قامت بإلقاء الندوات عزة الجندي مدير إدارة المرأة، وبحضور تريزة سلامة كبير باحثين بالإدارة ومدير تراخيص الأجانب.

وكانت قد دعت وزارة العمل، اليوم السبت، السيدات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف إلى التقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن تحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.

وزارة العمل