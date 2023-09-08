الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرزها الذكاء الاصطناعي.. وزارة العمل تستحدث مهن جديدة لتدريب الشباب عليها

وزارة العمل
وزارة العمل

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التدريب المهني، من خلال تجهيز وتطوير البنية التحتية لـ ١٦٦ ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب الثابتة، حيث تستهدف تطوير ١٨٦ ورشة جديدة واستحداث مهن جديدة في مراكز التدريب التابعة للوزارة مثل التدريب على الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والتدريب على السياحة والفندقة وتجهيز ٢٥ معمل حاسب آلى ولغات في مراكز التدريب الثابتة وتطوير وتجهيز وحدات تدريب متنقلة جديدة.

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تنفيذ 655 دورة تدريبية هذا العام

وأضاف قطامش في تصريحات له، أن وزارة العمل تستهدف هذا العام ۲۰۲۳-۲۰۲ تنفيذ ٦٥٥ دورة تدريبية في ٧٥ مركز تدريب مهني منتشرا على مستوى الجمهورية، وذلك على ٤٩ مهنة من أكثر المهن احتياجا في سوق العمل المصرى  ويتم تحديد المهن التى يتم التدريب عليها بعد إعداد دراسة عن الاحتياجات التدريبية المستقبلية للمنشآت الصناعية القريبة من مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وبناء على نتائج تلك الدراسة يتم إعداد الخطة التدريبية في حال توافر ورش تدريبية للمهن المطلوبة، أو تجهيز ورش جديدة إذا وجد طلب عليها في سوق العمل.

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استراتيجية الوزارة تستهدف تأهيل الشباب للعمل على وظائف المستقبل

وأشار قطامش، إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف في مجال التدريب المهني، تأهيل الشباب للعمل على وظائف المستقبل، والتي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات حيث إن الوزارة مستمرة في تنفيذ بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل هواوى وسيسكو، وكاد ماستر لتأهيل وتقديم فرص تدريب مجانى لأكثر من ٥٠٠٠ شاب لدخول سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الوزارة تجهيز وحدات تدريب متنقلة للتدريب على الذكاء الاصطناعي لتدريب الشباب في القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

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