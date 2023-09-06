الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية مجانية على الحاسب الآلي..و فرص عمل بالمنوفية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن الإختبار العملي والنظري النهائي للدورة التدريبية المجانية وتخريج 25 متدربة بقسم الحاسب الآلي، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب بنظام الساعات التدريبية المعتمدة والتي بلغت 150 ساعة، بمركز التدريب المهني باشمون، وكذلك تفعيل قيام المديرية مهامها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وذوي الهمم من والمترددين على ديوان المديرية يومياً.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل قيامها بدورها وتكثيف برامج التدريب المهني على المهن المستحدثة المقدمة بالمجان للشباب بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، والتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب خاصة ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع والخد من معدلات البطالة َتخقيق أهداف التنمية المستدامة.

التدريب المهني الثابت

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية أن الدورة التدريبية جرى تنفيذها بمركز التدريب المهني الثابت خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ،ومن مميزات البرامج التدريبية المقدمة انها مجانية بالكامل، ويحصل المتدرب على شهادة  إتمام التدريب معتمدة من المديرية كما يتم تدريبهم على أعلى مستوى وبأحدث الطرق العالمية للتدريب، في إطار الخطط الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، على ان يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية، مع توفير المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً  للمتدربين في مختلف الدورات..

كما أكد مدير المديرية  توفير عدد من فرص العمل للشباب المترددين على ديوان المديرية للتقدم بطلبات للحصول على فرص عمل حقيقية ولائقة، ومنهم ذوي همم من أبناء المحافظة لاستيفاء نسبة 5%من إجمالى العمال بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاماً فأكثر تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي وفرتها مكاتب التشغيل والتفتيش العمالي التابعة للمديرية، مقدماً الشكر للشركات التي قدمت تلك الفرص للشباب.

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