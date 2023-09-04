الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التقديم على دورات تدريبية في 6 مهن مطلوبة بسوق العمل ببورسعيد

مراكز التدريب المهنى
مراكز التدريب المهنى

أعلن مركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد، عن فتح باب التقديم للدورات التدريبية الجديدة بالمجان، في عدد من المهن المطلوبة بسوق العمل.

المهن المطلوبة

وتتضمن المهن التي سيتم التدريب عليها:
1- التفصيل والحياكة.
2- صيانة المحمول. 
3- السباكة.
4- كهرباء.
5- كورس اللغات.
6-كورس مهارات الحاسب الآلي.

طريقة التقديم

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بالدور الثاني بمبنى المديرية بجوار مساكن بنك الإسكان ومدرسةحافظ ابراهيم الإعدادية بنين، أمام التأمينات الاجتماعية، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا، على أن يتم التدريب بورش مركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد، والوحدة المتنقلة للتدريب.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحددت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات التدريبية في: 
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة المؤهل الدراسي.
3-صورة شهادة الميلاد.
4-  عدد(2) صورة شخصية.

شروط المتقدم للحصول على الدورات التدريبية

وتشترط المديرية في المتقدم لتلك الدورات التدريبية، ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يزيد عن 45 سنة.

مميزات الدورة التدريبية 

ويتلقى المتدرب بعد الانتهاء من الدورة التدريبية:
- شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبية.
- توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان.
- يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من وزارة العمل المصرية.

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خطة وزارة العمل لملف التدريب المهني

وضعت وزارة العمل، خطتها التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، حيث تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني، وذلك عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل والتي تمتلكها الوزارة، والمنتشرة على مستوى محافظات مصر.
ونفذت الوزارة خلال خطتها للعام التدريبي الماضي 2022/2023، نحو 502 دورة تدريبية، قامت من خلالها بتخريج الآلاف من الشباب المؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.

مركز التدريب المهني مديرية العمل ببورسعيد سوق العمل التفصيل والحياكة كهرباء

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