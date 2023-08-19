السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية على إصلاح وصيانة الإلكترونيات بالإسكندرية أول سبتمبر

جريدة الدستور

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء الدورة التدريبية المجانية للشباب على مهنة إصلاح وصيانة الإلكترونيات، من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية العمل وإدارة مجموعة المهندس بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة إصلاح الإلكترونيات وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المتخصصة لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، على المهن المطلوبة والاهتمام بتطوير قدراتهم والاستفادة منها فى المشاركة فى عمليات التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، بأن البرنامج التدريبي في مجال الإلكترونيات وإصلاح الشاشات مدته شهر للشباب من الجنسين من سن 18 سنة الى 45 ويشمل تعريف العناصر الإلكترونية، وشرح مكونات الشاشات، والتدريب على ماكينه الكوفات، وتدريب عملى ونظرى بالورشة الإلكترونية الفعلية، والتأهيل النفسى للتعامل مع الاجهزة والعملاء، وتدريب فعلى على الأجهزة لمعرفة وتتبع الأعطال... على أن تكون المقابلة الشخصية يوم 31  أغسطس 2023 على أن تبدأ الدورة يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل 2023، وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بالحضرة وعنوانه شارع محطة السوق الحضرة البحرية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب فى التسجيل للحصول على الدورة التدريبية فى هذا المجال ، التقديم على الرابط التالى:
https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، أو من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المشار إليه مع إرفاق 2 صورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسى بالطلب، علمًا بأنه  يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية ومركز المهندس تفيد باجتياز الدورة التدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة فى هذا المجال، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب الراغب فى العمل، أو مساعدتهم فى بدء مشروع صغير خاص بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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