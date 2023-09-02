وزارة العمل: 175.4 مليون جنيه لخطط التدريب المهني منذ 2003

تلعب وزارة العمل دورا مهما في مجال التدريب المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل، حيث تعمل على تنمية مهارات الشباب من الجنسين، وتأهيلهم لسوق العمل بما يتعرض من مُتغيرات، حيث تقوم الدولة يتقديم خدمات للشباب لكي يكون مُستعداً لسوق العمل الجديد والمهن الحالية والمستقبلية.

خطة وزارة العمل لملف التدريب المهني

وضعت وزارة العمل، خطتها التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، حيث تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني، وذلك عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل والتي تمتلكها الوزارة، والمنتشرة على مستوى محافظات مصر.



ونفذت الوزارة خلال خطتها للعام التدريبي الماضي 2022/2023، نحو 502 دورة تدريبية، قامت من خلالها بتخريج الآلاف من الشباب المؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.

إطلاق 9 وحدات تدريب متنقلة

تستعد الوزارة، خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 وحدات تدريب متنقلة جديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

175.4 مليون جنيه لخطط التدريب المهني منذ 2003

وتمول خطط التدريب المهني التي تُنفذها وزارة العمل، من تجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة، من الموازنة العامة للدولة، ثم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن 175 مليونًا و421 ألف جنيه، على منظومة التدريب والتأهيل.

75 مركز تدريب ثابت ومتنقل

ويبلغ عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الآن، 75 مركزاً، منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.



طرق الالتحاق بالدورات التدريبية

تتراوح مدة التدريب في الدورة التدريبية الواحدة من 60 إلى 200 ساعة تدريبية بحسب كل مهنة، ويمكن للشباب الإلتحاق بتلك الدورات التدريبية عن طريق التوجه لمقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهني الموجودة بموقع وزارة العمل الرسمي، وذلك حيث يتم اتسجيل بالدورات التدريبية، ومن ثم يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية

تشترط وزارة العمل، في المتقدم للحصول على الدورات التدريبية، أن يبلغ عمره من 18 إلى 45 سنة، وأن يكون لديه إجادة للقراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

شهادات معتمدة من مديرية العمل

ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، كما يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل أيضا بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.