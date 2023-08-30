الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على مهارات اللغة الإنجليزية بالسويس

مديرية العمل
مديرية العمل

اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس، البرنامج التدريبي المجاني الرابع على تعليم مهارات اللغة الانجليزية وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 43 متدربًا ومتدربة منهم 2 من ذوى الهمم، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية أمريكان هوم للغات بالسويس لتدريب عدد 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تسهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح حاتم جادالرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب، آملين باستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة، كما يحصل المتدربون في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها.

 

توعية بأحكام قانون العمل 


أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بجمعية "سيدات الأعمال" بمدينة أسيوط، شارك فيها 25 عاملًا وإداريًا بالجمعية، تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقرير للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، وألقى المحاضرات بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.

مديرية العمل السويس ذوي الهمم بروتوكول اللغة الإنجليزية متدرب

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