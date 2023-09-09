السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فرص عمل للشباب من الذكور للعمل بشركة الأسكندرية على وظيفة أفراد أمن، من سن 20 إلى 50 سنة، وبدون خبرة لحملة المؤهلات المتوسطة (الدبلوم)، وتتميز تلك الوظائف  بتوفير تأمين صحى واجتماعى للعاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ومواجهة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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طرق التقديم بالوظائف 

وأوضح المهندس محمد كمال، مدير مديرية العمل بالأسكندرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الوظائف التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه “خلف نقابة الأطباء- شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة، ومنوهاً إلى أن هناك المزيد من الوظائف المتوفرة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى للشباب في الإدارة يمكن الاطلاع عليها واختيار المناسب منها، مع استعداد المديرية لتلقى أى طلبات تشغيل أو تدريب مهنى من الشباب بشكل مستمر بما يساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم وأسرهم في ظل الجمهورية الجديدة”.

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وعلى جانب آخر، قالت وزارة العمل، في بيان، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشئون المرأة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الاعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فرص عمل أفراد أمن وظائف

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