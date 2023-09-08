الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل توفر 100 فرصة عمل لذوي الهمم حتى 35 سنة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب من ذوي الهمم (صم، ضعاف سمع، حركية بسيطة، ضعف إبصار بسيط)، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مميزات الحصول على فرصة عمل 

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوفير مرتب مجزي، وبدل، وحوافز شهرية، وتأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، ووجبات من المطعم، زي مجاني، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 18 وحتى 35 سنة، ويتم إتاحة إجازة يوم واحد أسبوعيا متغير، والعمل 9 ساعات متضمنة فترة بريك، ويقبل الطلبة.

شروط الحصول على فرصة عمل 

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل لا يقل عن إعدادية، وأن يكون لديه بطاقة الخدمات المتكاملة، وشهادة الموقف من التجنيد.

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طرق التقديم 
 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التواصل مع المدير المسئول أميرة خالد، على أرقام 01030008349، أو 01285520985.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملًا فأكثر من ذوى الهمم.

وزارة العمل فرصة عمل ذوي الهمم مرتب مجزي حوافز شهرية

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