الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عقود عمل لذوى همم بجنوب سيناء لتأهيلهم ودمجهم فى الوظائف

جانب من التعاقدات
جانب من التعاقدات

أعلنت وزارة العمل  عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

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الاهتمام بذوي الهمم 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملًا فأكثر من ذوى الهمم.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في كل العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كل أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت، للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

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التدريب المهني المجاني

من ناحية أخرى، كانت وزارة العمل بدأت قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتي الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية تتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

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