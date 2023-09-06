الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية للشباب على 4 مهن بالبحيرة

تدريب
تدريب

تابعت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ،الدورات التدريبية المجانية المنفذة  بمركز التدريب المهني بحوش عيسى ، على مهن التفصيل والحياكة ، والحاسب الآلي ، والمشغولات الجلدية والتطريز ، والملابس الجاهزة ، لعدد 50 من المتدربين بواقع 10 متدربين فى كل قسم ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص بهم.

وأوضح عثمان عبد الرسول عثمان مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أن التدريب يسير وفق الخطط الموضوعة بنظام الساعات المعتمدة ، حسب كل مهنة ، وكذلك بإنتظام المتدربين في الدورات والذين أبدوا سعادتهم بالانضمام للتدريب المجاني ورغبتهم في تطبيق كل ما تلقوه في سوق العمل وفتح مشروعات خاصة بهم  وذلك بعد انتهاء فترات التدريب ، منوهاً إلى أنه يحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، وموجهاً الدعوة للشباب من أبناء المحافظة الراغبين فى الحصول على برامج تدريبية تساهم في إصقال مهاراتهم وتأهيلهم التقديم بمركز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة بالمديرية طوال العام

توعية بالسلامة والصحة المهنية بسوهاج

ومن جهة اخري، قالت مديرية العمل بمحافظة سوهاج أنها نظمت ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ، في مدارس جيل المستقبل بأخميم  ، والالتزامات التي وردت في قانون العمل 12 لسنة 2003 وخاصة ما ورد في القرار الوزاري 126 لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة ،  وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر داخل المنشآت ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين العمال والحفاظ على أرواحهم وصحتهم داخل أماكن عملهم .

واوضحت الوزارة انها تلقت تقرير من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أفاد فيه أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم الندوة لتناول التوعية بالسلامة والصحة المهنية ، كذلك لشرح ما ورد بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب وكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن ، وأكدت الندوة على ضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي المجتمع ، وتم فتح النقاش للرد على كافة استفسارات الحضور ... وحاضر في الندوة حسانين ابراهيم ، ونهلة هاشم مفتشي السلامة بالمديرية ، بمشاركة هايدي جمال المدير التنفيذي لمدارس جيل المستقبل.

مديرية العمل البحيرة بحوش عيسى عثمان عبد الرسول الصحة

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