الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوى همم.. وبروتوكول تعاون مع الكلية المصرية الألمانية بأسيوط

مديرية العمل بأسيوط
مديرية العمل بأسيوط

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة أسيوط بشأن تسليم 9 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة للعمل بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بديوان عام المديرية بحضور ممثلي الشركات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا لتدريب الشباب على مهن ووظائف مستحدثة تؤهلهم لدخول سوق العمل بما يخدم العملية التدريبية وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل للمديريات في اجتماعه الدورى معهم بتكثيف العمل على دمج ذوى الهمم وتشغيلهم وتدريبهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظات لاستيفاء نسبة 5 % من إجمالي عمال المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر وفقًا لأحكام القانون ، وكذلك التنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم بما يتناسب مع ما تحتاجه سوق العمل من فرص عمل.

مديرية العمل بأسيوط 

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريره للوزارة، أنه استقبل بمكتبه بديوان المديرية 9 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة لتسليمهم عقود عمل في شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر وتحديد مدى استيفائها للنسبة التى حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، ومتابعة تلك الفرص بعد تشغيلهم والاطمئنان على حصولهم على كل حقوقهم ومستحقاتهم واستمرارهم في العمل من قبل الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وتذليل أى عقبات أو مشكلات تواجههم داخل أماكن العمل ..

وأضاف مدير المديرية أنه وقع بروتوكول تعاون ممثلاً عن المديرية، مع الدكتور أحمد سعد بصفته عميد الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا وممثلًا عنها في مجال التدريب المهنى للشباب، يمكن من خلاله إتاحة جميع الدورات التدريبية الممكنة على المهن التي تحتاجها سوق العمل والتي تعد عاملًا مساعدًا للشباب على الالتحاق بفرص عمل لائقة، حيث إن الكلية تتضمن العديد من الورش مثل ورشة الميكانيكا، وورشة الهيدروليك، والكهرباء وغيرها، فضلًا عن العديد من المعامل والتي تم الاتفاق على الاستعانة بها باعتبارها عاملًا أساسيًا يخدم العملية التدريبية للشباب، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، كما أجرى مدير المديرية جولة تفقدية لعدد من الورش للوقوف على مدى جاهزيتها بما يخدم العملية التدريبية والوصول بالتدريب إلى أعلى معدلاته ومستوياته، وذلك بحضور المهندسة سحر مالك مدير التدريب بالمركز والإدارة.

وزارة العمل اسيوط الكلية المصرية الألمانية وزير العمل المحافظة

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