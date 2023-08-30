الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب جديد لشباب بني سويف في وحدة التدريب المتنقلة

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، بشأن إنتقال وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية  إلى مركز الواسطى بعد الانتهاء من تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز ناصر وببا واهناسيا ، وبدء تنفيذ البرامج التدريبية بها على مهن التفصيل والخياطة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، في إطار الخطة التدريبية للعام 2023 / 2024 التي اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، ومتابعتهم بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة لهم ومساعدتهم في  بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ، في تقريره للوزارة ، انه كلف مسئولى التدريب بالمديرية ببدء تنفيذ البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى مركز الواسطى ، والذي يعد المركز الرابع بالمحافظة الذي سوف تبدأ به البرامج التدريبية، وبالفعل تم بدء التدريب المهنى بأقسام التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة تحت إشراف خيرية شعبان مديرة إدارة التدريب وبحوث العمالة ، وذلك لتأهيل 30 متدرب ومتدربة لسوق العمل كمرحلة أولى من البرامج التدريبية المنفذة بالقرية ضمن خطة التدريب المهنى بالمديرية.

الشباب من الجنسين

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الراغب في الحصول على فرص العمل المجانية التي توفرها المديرية ، التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت ، و إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، كما تقدم مديرية العمل مجموعة مميزة من المدربين الحاصلين على مؤهلات خاصة على أعلى مستوى لتقديم وتأهيل متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل.

وزارة العمل بني سويف أحمد نظمي المتنقلة سوق العمل

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