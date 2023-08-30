الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وظائف في الإسكندرية.. وقبول الطلبات حتى سن 45

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن توفير فرص عمل للشباب، للعمل في مهن أخصائى سلامة، وميكانيكي سيارات، وسائق ملاكي، وسائق درجة ثانية، وكهربائي سيارات، وعمال إنتاج، من حملة المؤهلات المتوسطة، وكذلك تنظيم فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من المتدربين على مهنة تصنيع الأسماك، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ30 متدربا ومتدربة بعد انتهاء فترة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب وتوفير مهن مستحدثة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور المديريات في توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

الدفعة الثالثة للخريجين في مجال تصنيع الأسماك

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أشار فيه إلى احتفال المديرية بتخرج الدفعة الثالثة للخريجين  في مجال تصنيع الأسماك، حيث قام وكيل المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون بتسليم شهاداتهم بعد اجتيازهم الاختبار لـ30 متدربا ومتدربة، وذلك بقاعة المديرية بعد انتهاء مدة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام، مؤكداً ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي. 

وأكد وكيل المديرية أنه يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى بالمحافظة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، وحضر فعاليات الاحتفالية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.

وأضاف أنه في إطار دور المديرية في القيام بمهام عملها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع شركتين بالمحافظة ،توفير فرص عمل للشباب الذكور على عدد من المهن ،ومنوهاً إلى ان مميزات تلك الوظائف  قبول الطلبات حتى سن 45 سنة ، مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الفرص التقديم بمقر المديرية وعنوانه خلف نقابة الأطباء بسموحة شارع سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل كما يمكن التواصل على الرقم 01210385801 ،للاستفسار ومعرفة المستندات المطلوبة للتقديم.

فرص عمل للشباب المؤهلات المتوسطة الإسكندرية منشآت القطاع الخاص وزارة العمل

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