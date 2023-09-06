الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالأسكندرية

مديرية العمل
مديرية العمل

قامت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بحصر وتسجيل جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل مختلفة بمرافق التجمع العمراني لمشروع صواري غرب كارفور ،وهو من  المشروعات التابعة للشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق التى يجرى تنفيذها ، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية  ، وكذلك عقد ندوة توعية لهم بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

وأوضح  محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أنه تم حصر عدد 90 عاملا من موقع العمل ، ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال ، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة ، ومنوهاً إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.

 

تعزيز علاقات العمل بمصنع سكر أرمنت


ومن جهة اخرى، نجحت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية  بمصنع سكر أرمنت ، وعددهم 200 عاملا ، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والتفاوض مع مسؤولي المصنع لتلبيتها، وعودة العاملين الي مواقع عملهم وسير العملية الإنتاجية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، لضمان عدم توقف عجلات الإنتاج ، والالتزام بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي شرعها لتوفير مناخ عمل آمن.

وأفاد الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية  العمل بالأقصر ، أنه قام بتشكيل لجنة من مدير مكتب التفتيش العمالي عيد عبد الفتاح، والمهندسة نجاح النجار مسؤول الإتصال النقابي ، وعبد النبى حسين نائب رئيس الاتحاد للنقابات العمالية ، والتوجه لمقر المصنع ، وحث العاملين علي أن يكون هناك تفعيل لدور النقابيين ممثليهم لخلق مناخ متوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ، ودفع عجلة الإنتاج.

 

العمالة غير المنتظمة الإسكندرية صواري غرب كارفور المتحدة منظومة الرعاية

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