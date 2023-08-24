وزارة العمل: تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، أن وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية عمل الوادي الجديد، قامت بحصر وتسجيل جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة في المشروعات القومية، التى يجرى تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديريات بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

مديرية العمل بالوادي الجديد:

وأوضح احمد حسن طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع المصريين وبناء على التكليفات الرئاسية الأخيرة أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال ، قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

استمرار عمليات الحصر للعمالة غير المنتظمة:

وأضاف مدير المديرية أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك، لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ووحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، تحت رعاية من اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وكانت المديرية قد بدأت إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، واستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها.

حصر جديد لعمالة غير منتظمة

حصر جديد لعمالة غير منتظمة

حصر جديد لعمالة غير منتظمة