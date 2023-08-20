تفاصيل توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم في 2023

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل توظيف 8 آلاف من ذوي الهمم من يناير وحتى يوليو 2023، قائلًا: إن الدولة المصرية تضع سياسات محددة ومباشرة لمواجهة ظاهرة البطالة.

وأضاف خضر عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن نسبة البطالة منذ 2014 وحتى الآن بنحو 7%، وذوي الهمم جزء أصيل من المجتمع وهناك توجيهات رئاسية بدمجهم في سوق العمل.

تعيين نحو 30 ألف شخص من ذوي الهمم

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، أنه تم تعيين نحو 30 ألف شخص من ذوي الهمم خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، لافتًا إلى أن وزير العمل وجه جميع مديري مدريات العمل في المحافظات بالاهتمام بملف ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لهم في المنشآت مختلفة.

ونوه المتحدث باسم وزارة العمل، بأن هناك 15 ألف منشأة على مستوى 20 ألف منشأة يعمل بها ذوي الهمم، وتطبق نسبة الـ 5%، معلنًا أنه سيتم عقد ملتقى توظيفي بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل لتوفير 10 آلاف فرصة عمل ومنهم وظائف لذوي الهمم.

وتابع: "على من يرغب من ذوي الهمم في الحصول على فرصة عمل أن يقدم في ملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة".