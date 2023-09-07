الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب يصل لـ 7000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 365 فرصة عمل جديدة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 365 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات إدارة المشروعات، وبراتب يصل إلى 7000 جنيه.

فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 250 عامل نظافة، وذلك براتب 3000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة.

كما تطلب الشركة، 25 عامل تنظيف واجهات مباني زجاجية، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وتحتاج الشركة، 25 عامل زراعة، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وتشمل الوظائف، 25 فني مكافحة آفات للشركات، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

كما تحتاج الشركة، 20 فني صيانة عدادات كهرباء، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل، وأن يكون لديه مؤهل متوسط.

وتطلب الشركة، 5 مشرف سكن، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

كما تشمل فرص العمل، 5 مسئول سلامة وصحة مهنية، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي.

وتحتاج الشركة، 5 مهندس CMIMS، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وأخيرا تطلب الشركة، 5 مشرفين فنيين بنية تحتية، وذلك براتب 7000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

txt

للشباب حتى 35 عامًا.. وزارة العمل توفر فرص عمل بأحد فنادق أسوان

txt

فرص عمل جديدة للشباب بفنادق شمال سيناء.. تعرف على طرق التقديم

txt

براتب 5400 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 5 شارع يحيى زكريا، مساكن شيراتون، أو الاتصال على 01281982502، أو 01100906339، أو 01017449087، أو الخط الساخن 16057، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عبدالله،  على أن تتم المقابلات في 40 شارع كورنيش المعادي، أمام نقابة المحامين.

وزارة العمل فرصة عمل عامل نظافة عامل زراعة مشرف سكن

مواد متعلقة

مدير «إلحاق العمالة بالخارج» بوزارة العمل: نصف مليون فرصة عمل توفرها الشركات سنويًا.. ولدينا 1050 شركة مرخصة

المعايير "الدولية" و"الوطنية" عن "السلامة والصحة المهنية" في دورة تدريبية لمفتشي مديريات العمل بالمحافظات

وزارة العمل: عقود عمل لذوى همم بجنوب سيناء لتأهيلهم ودمجهم فى الوظائف

"عمل سوهاج ": ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب

"العمل" تسلِّم عقود عمل وجوائز للمتفوقين من خريجي التدريب المهني بالغربية

العمل: دفعة جديدة من المتدربات على التفصيل والخياطة بأسيوط

وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية للشباب على 4 مهن بالبحيرة

وزارة العمل: بدء التقديم على دورات تدريبية مجانية لشباب سوهاج

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال