براتب يصل لـ 7000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 365 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 365 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات إدارة المشروعات، وبراتب يصل إلى 7000 جنيه.

فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 250 عامل نظافة، وذلك براتب 3000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة.

كما تطلب الشركة، 25 عامل تنظيف واجهات مباني زجاجية، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وتحتاج الشركة، 25 عامل زراعة، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وتشمل الوظائف، 25 فني مكافحة آفات للشركات، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن لا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 18 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

كما تحتاج الشركة، 20 فني صيانة عدادات كهرباء، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل، وأن يكون لديه مؤهل متوسط.

وتطلب الشركة، 5 مشرف سكن، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

كما تشمل فرص العمل، 5 مسئول سلامة وصحة مهنية، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي.

وتحتاج الشركة، 5 مهندس CMIMS، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة على الأقل.

وأخيرا تطلب الشركة، 5 مشرفين فنيين بنية تحتية، وذلك براتب 7000 جنيه، على أن يكون عمر المتقدم لتلك الوظيفة 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 5 شارع يحيى زكريا، مساكن شيراتون، أو الاتصال على 01281982502، أو 01100906339، أو 01017449087، أو الخط الساخن 16057، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عبدالله، على أن تتم المقابلات في 40 شارع كورنيش المعادي، أمام نقابة المحامين.