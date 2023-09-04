براتب 5400 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص بقنا، وبراتب 5400 جنيه.

فرص العمل

تتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مندوب سائق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة مهنية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.

مميزات فرص العمل

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، توفير تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.

طرق التقديم



على من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في نجع حمادي قنا، أو الاتصال على 01000886003.

5756 فرصة عمل

كانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة.

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

تخصصات فرص العمل

وتأتي فرص العمل في تخصصات، عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وإخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.