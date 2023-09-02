السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب يصل لـ 6000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، بإحدى شركات الخدمات الفنية، براتب يصل إلى 6000 جنيه.
 

فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس ميكانيكا، وكهرباء، براتب 6000 جنيه، ومهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.

كما تطلب الشركة، محاسبين، من الجنسين، براتب 4500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة في محاسبة الضرائب.

وتحتاج الشركة، سكرتيرة، براتب 4500 جنيه، وفني كهرباء، براتب 4500 جنيه، وفني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.

شروط التقديم 


وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، بحسب المهنة المطلوبة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.


طرق التقديم 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في قطعة 4، بلوك 20037، العبور، المنطقة الصناعية الأولى، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم واتساب 01227845174، على أن تتم المقابلات في 2 عمارات العبور، صلاح سالم، الدور الثاني.

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براتب يصل لـ3500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

5756 فرصة عمل 

وكانت وزارة العمل، أعلنت في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها  خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة،

نشرة التوظيف الدورية 

وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية

فرصة عمل وزارة العمل نشرة التوظيف الدورية راهب شركات الخدمات الفنية

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