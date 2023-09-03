الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

فرص عمل
فرص عمل

وفّرت وزارة العمل فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة، بإحدى شركات التعبئة والتغليف بالعجوزة، وذلك براتب يصل إلى 3200 جنيه.

فرص العمل 

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه رخصة قيادة خاصة، وذلك براتب 3200 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.

كما تطلب الشركة، عامل خدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، سكرتيرة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، وأن تكون حديثة التخرج، وأن يكون لديها إجازة للتعامل مع الكمبيوتر، وذلك براتب 3000 جنيه.

كما تشمل فرص العمل أيضا، موظف أرشيف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي، العجوزة، أو الاتصال على 01066566342.

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براتب يصل لـ6000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

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براتب يصل لـ3500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

5756 فرصة عمل 

وكانت وزارة العمل أعلنت في بيان لها الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها  خلال شهر سبتمبر 2023، الذي بدأ من الجمعة.

نشرة التوظيف الدورية 

وجاء في البيان أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

سكرتيرة عامل خدمات موظف أرشيف وزارة العمل وظيفة خالية فرص العمل

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