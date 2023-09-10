الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نحذر الشباب من الكيانات الوهمية عند الحصول على فرصة عمل بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

قال مهيب أبوزيد مدير إدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بـوزارة العمل، إن الوزارة العمل تقوم بشكل دائم بتطوير موقعها الإلكتروني وتحديث البيانات التي تقدم من خلالها للمواطنين بشكل دوري، حتى يواكب العصر والتطور التكنولوجي الموجود، مشيرا إلى أن تلك التطورات تصب أيضا في مصلحة شركات القطاع الخاص، إيمانا من الوزارة بأنها الشريك الأساسي في توفير وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب، سواء في الداخل أو الخارج.

مهيب: الطلب على العمالة المصرية بالخارج في زيادة

وأضاف مهيب لـ"الدستور"، أن الطلب على العمالة المصرية بالخارج ثابت أو في زيادة، وذلك لما يتميز به العامل المصري في الكفاءة في العديد من المهن، والتي من أهمها التشييد والبناء والطب والهندسة والتدريس.

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وأكد أبوزيد، أنه على أي مواطن مصري يريد أن يسافر للعمل بالخارج، أن يلجأ للقنوات الرسمية من خلال وزارة العمل، أو من خلال مديريات العمل التي تتبع لها الشركات إلحاق العمالة المصرية الموفرة لفرص العمل، مشيرا أن عدد تلك الشركات الموجودة حاليا بالسوق المصرية تزيد عن ما يقرب من 1050 شركة، وينظم العمل داخل تلك الشركات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يلزم القانون في مواده من 17 وحتى 24، تلك الشركات بعدد من الإجراءات والشروط للحصول على تراخيص العمل.

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وأضاف مهيب، أنه لابد وأن يكون هناك توعية كبيرة للشباب من خلال الإعلام المرئي والمقروء، ولا بد من توعية الشباب بحقوقه وواجباته قبل السفر للعمل بالخارج، وهو ما عملت عليه وزارة العمل من خلال إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة الموجودة في الوزارة، أو من خلال المديريات التابع لها شركات إلحاق العمالة، ليصبح لديه دراية للتفرقة بين فرص العمل الحقيقية والوهمية.

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