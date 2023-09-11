الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: وحدات التدريب تستهدف تأهيل 2440 شابًا للسوق خلال 2024

وحدات
وحدات

نجحت وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل، منذ انطلاقها عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، في تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهي التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفي خطة 2022-2023، نجحت في تخريج 1980 خريجا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.

دراسة لوزارة العمل لأكثر المهن طلبا في سوق العمل

ويرجع اختيار وزارة العمل لتدريب الشباب، على تلك المهن الثلاث إلى دراسة أعدتها الوزارة عن أكثر المهن طلبا في سوق العمل المصرى، والتي أسفرت عن ال3 مهن التي اعتمدت في برامج التدريب المهني المقدمة بالوحدات المتنقلة، وهي، (التفصيل والخياطة، السباكة الصحية، الكهرباء توصيلات)، حيث تم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة.

27 وحدة تدريب متنقلة 

وتمتلك الوزارة، 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة، بينما تستعد الوزارة إلى إطلاق 10 وحدات جديدة تستهدف التدريب على 6 مهن جديدة، وهي (تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، صيانة الأجهزة المنزلية، صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، صيانة أجهزة التبريد والتكييف، الحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية)،  كما أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية عربة تدريب تعمل الآن في تدريب البدويات في منطقة سانت كاترين، وعربة مماثلة في حي الأسمرات.

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وتغطي الوحدات المتوفرة 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، منهم 3 محافظات تضم أكثر من وحدة تدريبية متنقلة.

ومن الامتيازات التي تمنحها وحدات التدريب المهني المتنقلة للمتدربين، أنها تصل لأقرب مكان لمحل سكن المتدرب، دون أن تحمله مشقة الوصول لمراكز التدريب المهنى الثابتة، كما أنه يتم إجراء كشف طبي على المتدربين قبل الالتحاق بالتدريب، ويمنح المتدرب تأمينا ضد الإصابات.

كما أن المتدرب يتسلم مع بداية التدريب بالطو/ أدوات كتابية/ أدوات تعقيم/ معدات للسلامة والصحة المهنية، وتوفر الوحدة التدريبية المواد الخام اللازمة للتدريب العملي وفقا لكل مهنة.

ويحصل المتدرب في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية العمل.

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