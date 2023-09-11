الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 22 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 22 سنة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالإسكندرية، وبراتب 3000 جنيه.

فرص عمل


وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 35 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

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وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

طرق التقديم 


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في برج العرب، إمتداد المنطقة الصناعية، الإسكندرية، أو الاتصال على 01223070606.

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وحدات التدريب المتنقلة 

وتواصل وزارة العمل جهودها في خدمة الشباب المصري، بتوفير دورات تدريبية لهم تؤهلهم للدخول في سوق العمل، حيث تعتزم الوزارة إطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة، على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، تقوم بالتدريب الأن على 3 مهن.

وتستهدف الوحدات الجديدة، تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان، وتجهزهم لسوق العمل، وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، ولتعمل جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا المتواجدة في جميع المحافظات، وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد، ولتنفذ أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل.

ويواصل وزير العمل حسن شحاتة زياراته لهذه الوحدات، واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية، وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتغطى الوحدات المتوفرة 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، منهم 3 محافظات تضم أكثر من وحدة تدريبية متنقلة.

ويرتبط عدد ساعات الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بمنهج كل مهنة وحرفة.

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