وزير العمل: تعاون للتدريب المهني وتنمية مهارات الشباب على مِهن بشهادات دولية

استجاب وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين، لدعوة مدير عام معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، الأسبوع القادم، وذلك للاطلاع على نشاط "المعهد" ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي.

ووجه الوزير “شحاتة” فريق العمل المُتخصص من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل حسن شحاتة، بمقر الوزارة مع وفد من قيادات المعهد، المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشئون القانونية، ومينا نصر المترجم.

تأهيل المتدربين لسوق العمل المحلي والدولي

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول، بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية "كورسات" داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية، بل وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز تدريب الوزارة.

وأوضح الوزير، سعي الوزارة إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.

وبحسب بيان صحفي، بدأ التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب الفني والصناعي، ببروتوكول تنفيذي، تطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي بين الحكومتين في 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول الموقع بين الدولتين في 28 مارس 1970، حيث تأسس معهد "السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة عام 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم على مهن يحتاجها سوق العمل، ومنها: الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الآلية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ وإصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLC، ويتدرب الشاب على مبادئ التشغيل واستخدامات الماكينات الكهربائية، وكيفية تركيب وحدات الطاقة الشمسية، وفي مجال ميكانيكا الخراطة، للتدريب على تصميم القطع الميكانيكية باستخدام التحكم الرقمي CNC، والعمل على ماكينات مبرمجة وغير مبرمجة، وصيانة وتركيب أجهزة التشغيل، والتعرف على العناصر العامة للإلكترونيات والحاسب الآلي لاستخدامها في التحكم الآلي، والقدرة على قراءة التصميمات الفنية، وأيضًا ميكانيكا السيارات، ليكون قادرًا على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية للسيارة، والقيام بعمل عمرة للمحرك، واستخدام جهاز كشف الأعطال، ومعالجة أعطال السيارة، وإتقان الرسم الفني، وفي مجال ميكانيكا الخراطة واللحام أيضًا، إجادة جميع أنواع اللحام "أكسجين وكهرباء ولحام أنابيب بترول، ولحام ثاني أكسيد الكربون وأرجون"، وتجهيز وتركيب معدات اللحام، وإتقان الرسم الفني، وتصنيع أثاثات معدنية، وتركيب وصيانة وإصلاح آلات التبريد ومكيفات الهواء، وعلى مشروعات الطاقة الشمسية.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ود . رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومتابعة شئون العمالة المصرية بالخارج ، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير .