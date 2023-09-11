الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إنفوجراف

أهداف وطريقة عمل وحدات التدريب المتنقلة بوزارة العمل (انفوجراف)

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

رصد "إنفوجراف" لوزارة العمل اليوم، جاهزية الوزارة في القريب العاجل، لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة، على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية متنقلة منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، تقوم بالتدريب الآن على 3 مهن، لتستهدف الوحدات الجديدة، تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان ،وتجهزهم لسوق العمل، وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، ولتعمل جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا المتواجدة في جميع المحافظات.

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وتقوم الوحدات الجديدة بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد، ولتنفذ أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها "الوزارة"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل.

ويوضح الإنفوجراف مواصلة وزير العمل حسن شحاتة زياراته لهذه الوحدات، واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية، وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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شروط التقديم فى الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة

يشترط في المتقدم لتلك الدورات التدريبية، أن يكون لديه إجادة في القراءة والكتابة، والسن من 18 إلى 45 عاما ..ويمكن زيادة السن إلى 55 عاما في بعض الحالات، وبحسب طبيعة المهن بنسبة 20% في القرى.

خطوات التقديم بالدورات التدريبية بوحدات التدريب المهنى المتنقلة

يمكن التقديم عن طريق إحضار صورة من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وصور شخصية، والتوجه لمقر الوحدة فى القرية أو مقر مديرية العمل بالمحافظة أو أقرب مكتب عمل ليتم التسجيل فى الدورة الراغب المتدرب الالتحاق بها.

مخرجات الوحدات المتنقلة منذ انطلاقتها الأولى فى أكتوبر 2019

نجحت وحدات التدريب المتنقلة، منذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ،وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجا ،بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024،تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،مع التركيز على المهن المستقبلية

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انفوجراف وزارة العمل وحدات تدريب مهني متنقلة مهن جديدة سوق العمل حياة كريمه

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