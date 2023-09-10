قطامش: إلحاق خريجى مراكز التدريب المهنى بالوظائف المطروحة بالنشرة الشهرية

قال المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة تعمل على إلحاق خريجي مركز التدريب المهني بالوظائف المناسبة للمهن التي تم تدريبهم عليها، وذلك من خلال نشرة الوظائف التي تصدرها وزارة العمل شهريًا بالوظائف المطلوبة في المنشآت الصناعية المختلفة.

قطامش: جهاز المشروعات الصغيرة يشرح للمتدربين آلية إقامة مشروع صغير

وأضاف قطامش في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم من خلال بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشرح آلية إقامة مشروع صغير بالتعاون مع الجهاز وكيفية إعداد دراسة الجدوى، وتوفير التمويل المناسب والتسويق، وذلك من خلال ممثل من الجهاز يشرح ذلك للملتحقين بالدورات التدريبية بعد انتهاء فترة التدريب في المراكز، مشيرًا إلى وجود نماذج كثيرة لخريجي الدورات التدريبية أقاموا مشروعات صغيرة، خاصة في صعيد مصر، حيث يوجد في محافظة سوهاج أكثر من نموذج من الحاصلين على دورات الفندقة في مركز تدريب مهني الكوثر، حيث تم تدريبهم عمليًا في فندق هيلتون، ثم قاموا بعمل مطعم وجبات سريعة، كما قام أحد الخريجين بإقامة محل لصيانة الموبايل بعد الحصول على دورة تدريبية في ذلك لمدة شهر، وغيرهم من النماذج الكثيرة الناجحة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه تتم متابعة هؤلاء الشباب عن طريق مديريات العمل المختلفة لتذليل أي عقبات تواجههم في إقامة مشروعهم الخاص.

استحداث مهن جديدة للبرامج التدريبية

وأضاف، أن الوزارة استحدثت مجموعة من المهن التي يتم توفير برامج تدريب عليها بمراكز التدريب المهني التابعة للمديريات، مثل السياحة والفندقة في مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج، ومركز تدريب مهني الرضوانية بالأقصر، وكذلك الطاقة الشمسية في مركز تدريب مهنی شهداء الكتيبة ۱۰۳ صاعقة بالقاهرة والرضوانية بالأقصر ومركز المحمودية بأسوان ومركز بولاق الدكرور بالجيزة، ومركز قفط بقنا، ومركز تدريب مهنى السويس، بالإضافة إلى استحداث معمل للتدريب على اللغات في جميع مراكز التدريب المهنى الثابتة في جميع المحافظات.