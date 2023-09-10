الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قطامش: إلحاق خريجى مراكز التدريب المهنى بالوظائف المطروحة بالنشرة الشهرية

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

قال المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة تعمل على إلحاق خريجي مركز التدريب المهني بالوظائف المناسبة للمهن التي تم تدريبهم عليها، وذلك من خلال نشرة الوظائف التي تصدرها وزارة العمل شهريًا بالوظائف المطلوبة في المنشآت الصناعية المختلفة.

 

قطامش: جهاز المشروعات الصغيرة يشرح للمتدربين آلية إقامة مشروع صغير

وأضاف قطامش في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم من خلال بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشرح آلية إقامة مشروع صغير بالتعاون مع الجهاز وكيفية إعداد دراسة الجدوى، وتوفير التمويل المناسب والتسويق، وذلك من خلال ممثل من الجهاز يشرح ذلك للملتحقين بالدورات التدريبية بعد انتهاء فترة التدريب في المراكز، مشيرًا إلى وجود نماذج كثيرة لخريجي الدورات التدريبية أقاموا مشروعات صغيرة، خاصة في صعيد مصر، حيث يوجد في محافظة سوهاج أكثر من نموذج من الحاصلين على دورات الفندقة في مركز تدريب مهني الكوثر، حيث تم تدريبهم عمليًا في فندق هيلتون، ثم قاموا بعمل مطعم وجبات سريعة، كما قام أحد الخريجين بإقامة محل لصيانة الموبايل بعد الحصول على دورة تدريبية في ذلك لمدة شهر، وغيرهم من النماذج الكثيرة الناجحة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه تتم متابعة هؤلاء الشباب عن طريق مديريات العمل المختلفة لتذليل أي عقبات تواجههم في إقامة مشروعهم الخاص.

txt

وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

استحداث مهن جديدة للبرامج التدريبية

وأضاف، أن الوزارة استحدثت مجموعة من المهن التي يتم توفير برامج تدريب عليها بمراكز التدريب المهني التابعة للمديريات، مثل السياحة والفندقة في مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج، ومركز تدريب مهني الرضوانية بالأقصر، وكذلك الطاقة الشمسية في مركز تدريب مهنی شهداء الكتيبة ۱۰۳ صاعقة بالقاهرة والرضوانية بالأقصر ومركز المحمودية بأسوان ومركز بولاق الدكرور بالجيزة، ومركز قفط بقنا، ومركز تدريب مهنى السويس، بالإضافة إلى استحداث معمل للتدريب على اللغات في جميع مراكز التدريب المهنى الثابتة في جميع المحافظات.

أبرزها الذكاء الاصطناعي.. وزارة العمل تستحدث مهن جديدة لتدريب الشباب عليها

وزارة العمل مركز التدريب المهني وظائف نشرة الوظائف المنشآت الصناعية

مواد متعلقة

الكشف على العاملين بمديرية عمل القاهرة ضمن حملة "100 يوم صحة"

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

وزارة العمل: إدخال ثقافة السلامة المهنية فى مناهج التعليم أصبحت ضرورة

بالأسماء.. تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بالإسماعيلية

وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية

وزارة العمل: "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض بالسويس

وزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش بالمنيا

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم فى تدريب على 6 مهن

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام تونس بعد استبعاد رباعى الأهلى

"الدستور" يكشف قرار أحمد مرتضى الأخير من الترشح لانتخابات الزمالك

ضبط شابين تحرشا بآخر وأجبراه على خلع ملابسه

سيدة تدّعى تعرضها للسرقة بمصر الجديدة.. وتحرير 232 مخالفة لمواعيد الغلق

غدًا.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

"كونتكت المالية" تواصل توسعاتها الجغرافية بافتتاح فرع جديد فى العجمى بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل