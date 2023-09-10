الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نتعاون مع جهات خارجية لتطوير العملية التدريبية

وزارة العمل
وزارة العمل

قال المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الوزارة تتعاون مع جهات خارجية ممولة لتطوير العملية التدريبية، حيث يتم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP لتنفيذ دورات تدريبية في الصعيد، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في الورش التدريبية، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع منشأت صناعية ناجحة.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ دورات تدريبية في التسويق الإلكتروني في المحافظات، وهي من أكثر المهن المطلوب تأهيل الشباب عليها للحصول على وظائف المستقبل.

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كما يتم التعاون مع منظمة الهجرة الدولية "IOM" في تدريب الشباب في مراكز التدريب التابعة للوزارة على أحدث التقنيات في مجال التشييد والبناء. 

وأضاف قطامش لـ"الدستور"، أنه في مجال تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات، تنفذ بروتوكولات تعاون مع أكثر من مؤسسة رائدة في هذا المجال، لإعداد فريق من المدربين المؤهلين والحاصلين على شهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ليتم التعاقد معهم عن طريق الوزارة لتدريب أكثر من ٥٠٠٠ شاب على برامج تكنولوجيا مختلفة.

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175 مليون جنيه لمنظومة التدريب 

وأضاف قطامش، أن صندوق دعم التمويل والتدريب منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، أنفق 175 مليونًا و421 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل، كما أنه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل في إبريل 2018 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، ومنذ ذلك التاريخ يتولى الصندوق توفير الدعم المالي اللازم لتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكذلك تطوير تجهيزات ومعدات الورش لتأهيلها للتدريب على وظائف المستقبل.

وأشار إلى أن الصندوق يسهم أيضًا في تمويل تطوير وتجهيز وحدات التدريب المتنقلة وتأهيلها للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وهي من أكثر المهن شيوعًا في وظائف المستقبل.

وزارة العمل دورات تدريبية الورش التدريبية التسويق الإلكتروني وظائف المستقبل

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