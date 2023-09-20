وزارة العمل: تعزيز علاقات العمل بشركة مقاولات في شرم الشيخ

أعلنت وزارة العمل، عن نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى تحقيق مستحقات 18 عاملا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، والتى بلغت 97 ألفاً و675 جنيه، وتسليم العمال مستحقاتهم ، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة، في إطار سعي المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

حقوق العمال

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية جنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال.

وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة العمل عن أن مديريتها بمحافظة المنوفية شهدت فعاليات الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ضمن برامج التدريب التحويلى للشباب من ابناء المحافظة والتى توفرها المديرية بالمجان، في إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين.